Житель Чагодощенского округа похитил бывшую сожительницу

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Чагодощенском районе задержан 30-летний местный житель, который подозревается в похищении бывшей сожительницы. Как уточнили в региональном управлении следкома, преступление было совершено в ночь на 19 мая.

«По версии следствия, в ночь на 19 мая подозреваемый, испытывая неприязнь к бывшей 38-летней сожительнице, пришел к месту ее работы на улицу Связи в поселке Сазоново, напав на нее, применил насилие и, угрожая жизни, поместил ее в свой автомобиль, в котором удерживал», - уточнили в следкоме.

Женщине удалось освободиться только после того, как она пообещала выполнить его требования. Правда, что за требования выдвинул обвиняемый, не сообщается.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.