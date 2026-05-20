Сокольчанин зарезал брата своей сожительницы

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По факту убийства возбуждено уголовное дело

В Соколе задержан 44-летний местный житель, который подозревается в убийстве 35-летнего брата своей сожительницы. Преступление было совершено вечером 17 мая.

«Подозреваемый, находясь в гостях в квартире дома на Советском проспекте в городе Сокол, нанес несколько ударов ножом брату своей сожительницы. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Произошедшему предшествовало совместное распитие спиртного», - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый уже допрошен и признался в убийстве.

Представители регионального следкома выясняют причины совершенного преступления.