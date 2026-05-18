Пожилой череповчанин зарезал свою родственницу

Возбуждено уголовное дело

В Череповце 68-летний местный житель зарезал жену своего брата. Преступление было совершено вечером 16 мая.

«По версии следствия, вечером 16 мая 2026 года подозреваемый, находясь в гостях в квартире дома на улице Чкалова в городе Череповце, нанес несколько ударов ножом 42-летней супруге своего брата. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Произошедшему предшествовало совместное распитие спиртного», - уточнили в региональном следкоме.

В ведомстве также уточнили, что ранее подозреваемый уже привлекался ц уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство.

В настоящее время мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.