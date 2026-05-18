В Вологде автобус сбил мужчину на остановке

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды ДТП

Происшествие случилось накануне вечером


В Вологде автобус «НЕФАЗ» сбил 29-летнего мужчину на остановке общественного транспорта. Происшествие случилось накануне около десяти часов вечера на остановке общественного транспорта «Прилуки» на улице Колхозной.

Как уточнили в городском отделе Госавтоинспекции, мужчина стоял на тротуаре около остановки, когда его сбил автобус. Потерпевший с травмами доставлен в больницу.

