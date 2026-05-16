Рабочие в Череповце отбили пушистого зайчонка у наглой вороны: малыш спасен

Источник фото: Водоканал

Его пришлось экстренно спасать череповецким коммунальщикам

Хорошая новость. Работники предприятия «Водоканал», которые занимаются прокладкой сетей, спасли зайчонка в Череповце. Люди увидели, как в 119 микрорайоне, неподалеку от Южного шоссе, маленького зайчишку атакует ворона. Они отогнали птицу, забрали дикого малыша, отвезли в диспетчерскую и накормили беднягу овощами, а также напоили водой. Повреждений у зверька нет.

Вскоре зайчика отдали волонтеру. Его отправят в Центр реабилитации диких животных.