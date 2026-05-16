В жилом квартале турецкого Самсуна рухнул 25-килограммовый украинский БПЛА

Зачем украинский дрон прилетел в жилой район Турции

На территории Турции близ Черного моря упал украинский БПЛА. Летательный аппарат рухнул в городе Самсун. Выяснилось, что он был украинским и мог изменить маршрут из-за поломки. Об этом сообщают локальные медиа.

Группы, обеспечивающие безопасность данного места, собрали обломки дрона, весом в 25 кг. Пострадавших нет.

Беспилотник упал в Турции утром в жилом квартале.

До этого, в марте жители турецкого Карасу нашли на черноморском берегу фрагменты БПЛА. А в конце прошлого года местные фермеры обнаружили дрон на пустыре в Балыкесире.