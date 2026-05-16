Парень с девушкой погибли в ДТП под Кич-Городком

Авария произошла сегодня рано утром

Смертельное ДТП произошло на территории Кич-Городецкого района. Авария случилась сегодня в шестом часу утра на 3-м километре автодороги Кич-Городок – Шонга.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. в результате чего легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии погиб сам водитель, а также 19-летняя пассажирка. Еще два пассажира с травмами доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники следственно-оперативной группы Госавтоинспекции.