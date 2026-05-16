Водитель квадроцикла разбился под Грязовцем

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В Грязовецком округе разбился водитель квадроцикла. Происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера в деревне Панфилово.

Как уточнили в региональном УМВД, 29-летний мужчина не справился с управлением техникой, в результате квадроцикл вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель в результате ДТП получил смертельные травмы.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.