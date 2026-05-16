Новости

Водитель квадроцикла разбился под Грязовцем

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП квадроцикл смертельные травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Происшествие случилось накануне поздно вечером


В Грязовецком округе разбился водитель квадроцикла. Происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера в деревне Панфилово.

Как уточнили в региональном УМВД, 29-летний мужчина не справился с управлением техникой, в результате квадроцикл вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель в результате ДТП получил смертельные травмы.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Усиление проводят в выходные на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции
На международной конференции в Нижнем Новгороде развернута сеть 5G
Пожилой мужчина погиб в ДТП в Череповце