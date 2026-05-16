Пожилой мужчина погиб в ДТП в Череповце

Александр Черняткин
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Водитель на ВАЗе влетел в три припаркованные машины


В Череповце в результате ДТП погиб 83-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106. Происшествие случилось накануне около половины седьмого вечера на улице командарма Белова.

Как пояснили в региональном УМВД, отечественная «Лада», за рулем которой был пенсионер, влетела в три припаркованные машины – «Ниссан Кашкай», «Дэу Джентра» и «Хендай Туксон».

По предварительным данным, водителю «Лады» стало плохо за рулем и в результате автомобиль потерял управление. Сам пенсионер скончался до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

