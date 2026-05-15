Тела двух мужчин обнаружены в утонувшей машине под Великим Устюгом

Источник фото: «Хозяйство Бабы Яги»

Предварительно это пропавшие несколько дней назад устюжане

Автомобиль с двумя погибшими мужчинами обнаружен накануне поздно вечером в реке Северная Двина на территории Великоустюгского округа. Как сообщает группа «СМ Великий Устюг» в соцсетях, местные жители совместно с поисковиками, скорой помощи и полицией вытащили автомобиль из воды. По данным группы «Хозяйство Бабы Яги», автомобиль, упавший с крутого обрыва, пришлось вытягивать тремя машинами.

Погибшие предварительно двое устюжан – 20-летний Иван и 30-летний Дмитрий, которые числятся без вести пропавшими с 10 мая.

Как сообщал поисковый отряд «Юк-Спас», Дмитрий передвигался на автомобиле «Дэу Нексия», который, по всей видимости, и был обнаружен в реке.

Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.