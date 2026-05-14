Пожилая женщина погибла под колесами иномарки в Верховажье

В Верховажье под колесами иномарки Mitsubishi Outlander погибла 79-летняя женщина. Происшествие случилось сегодня около половины восьмого вечера в райцентре.

По информации регионального УМВД, 40-летний водитель японского внедорожника сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть не по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлен в больницу, где вскоре скончалась.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.