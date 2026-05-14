Два череповецких мигранта пойдут под суд за групповое изнасилование

Преступление было совершено во дворе дома

В Череповце завершено расследование уголовного дела о групповом изнасиловании местной жительницы. Обвиняемыми по делу являются двое мигрантов.

«По версии следствия, в ночь на 23 августа 2025 года фигуранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на потерпевшую во дворе одного из домов города Череповца, где применили в отношении нее насилие, а затем скрылись», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование и иные действия сексуального характера.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы расследования переданы в суд.