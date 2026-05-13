Скам-звонков в России стало в 2 раза меньше, но схемы мошенников усложнились

Источник фото: Roman Denisov, Роман Ден/Global Look Press,Shatokhina Natalia/news.ru,Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Девушки с телефонами

Какое новое правило в РФ теперь выдает аферистов с головой

Телефонные аферисты стали менее активны. В 1 квартале настоящего года число скам-вызовов сократилось почти в 2 раза. Лучше всего обстановка на Кавказе, а лидерство в антирейтинге стабильно держит Приморье. На столицу приходится 17 процентов атак.

Схемы обмана при этом, стали еще более изощренными и сложными. К примеру, в Москве преступники пытались украсть у юной особы и ее матери 3 миллиона руб., убедив девушку закрыть вклады и перевести деньги на свой счет под предлогом спасения средств. Вывести кэш не удалось: банк вовремя заблокировал операцию в рамках сервиса «Защитим или вернем деньги». За год с помощью него было спасено 550 миллионов руб.

Также хотим обратить внимание (возможно это убережет ваши финансы), что настоящие ведомства больше не звонят через мессенджеры, подвергшиеся блокировке. Это правило действует с апреля, и об этом знают не все. Органам власти, силовым структурам, кредитным организациям, пенсионным и социальным фондам, а также мобильным операторам запрещено общаться с россиянами через иностранные мессенджеры.

Да, работают мошенники теперь и в Макс. Но правила просты - не отвечайте незнакомцам, кладите трубку, если речь зашла про тайную операцию, подписку о неразглашении, дистант-обыск, либо если просят включить видеокамеру, чтобы показать деньги. В общем, ВСЕ, что связано с деньгами - отметайте, отключайтесь и трубку не берите на любые незнакомые номера.

Есть одно простое правило. Кому надо срочно - напишут в СМС или в соцсетях. Поэтому на звонки можно не отвечать. А если есть сомнения, то лучше переспросите у родных, прежде, чем что-то предпринимать.

Помните, что даже звезды шоу-бизнеса и чиновники попадаются на уловки дистанционных аферистов. Так, недавно чуть было не осталась без средств артистка Настя Самбурская.