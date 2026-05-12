Четыре человека получили травмы в ДТП под Череповцом

Водитель российского внедорожника имел стаж вождения всего 1 месяц

В Череповецком округе в результате ДТП травмированы четыре человека. Авария произошла накануне на первом километре автодороги Бетонка – Климовское Череповецкого округа.

По сообщению районного отдела Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле», который получил права всего 1 месяц назад, не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и перевернулась.

Самые серьезные травмы в аварии получил 17-летний юноша, который был доставлен в больницу. Еще три человека, включая самого водителя, после осмотра медиком будут лечиться амбулаторно.

Всего за минувшие выходные в Вологодской области зарегистрировано девять ДТП, в которых два человека погибли и 14 получили травмы. Также зафиксировано 68 ДТП с материальным ущербом.