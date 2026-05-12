Два человека погибли за выходные на вологодских водоемах

В Вологодской области за минувшие выходные два человека погибли в водоемах. В Череповце на Шексне 9 мая утонул 46-летний мужчина. Как пояснили в региональном МЧС, мужчина погиб во время купания.

В Кирилловском округе накануне погиб 52-летний рыбак. Происшествие случилось 11 мая на реке Сусле недалеко от деревни Тереховская. С заявлением о пропаже мужчины в правоохранительные органы сообщили его родственники. Очевидцы рассказали, что видели, где на лодке рыбачил пропавший. В тот же день мужчину обнаружили погибшим в воде.

По словам представителей МЧС, тела обоих мужчин переданы сотрудникам полиции.