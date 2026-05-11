Сразу два битбайкера стали виновниками ДТП в Вологодской области

В обоих случаях пострадали несовершеннолетние

В Вологодской области сразу два питбайкера стали виновниками ДТП. Оба происшествия случились сегодня.

В Вологде на Московском шоссе 13-летний водитель питбайка врезался в гараж и получил травмы. Происшествие случилось около трех часов дня. Пострадавший доставлен в областную детскую больницу.

В Никольском округе 16-летний водитель питбайка сбил восьмилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. ДТП случилось в деревне Иорданово около половины пятого дня. Как уточнили в региональном УМВД, молодой питбайкер не имел прав управления транспортным средством.

В результате ДТП травмы получил 8-летний велосипедист, который бригадой скорой помощи доставлен в районную больницу.