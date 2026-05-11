Крупный пожар возник на «Северстали»

«Северсталь» пожар

Источник фото: Фото размещено череповчанами в соцсетях

С огнем борются около 40 пожарных


Крупный пожар возник на территории «Северстали». По словам главы города Андрея Накрошаева, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. На предприятии заявили, что горят бочки с бензолом и маслом. В настоящее время с огнем борются почти 40 сотрудников МЧС.

«Ветер юго-восточный. По информации комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения на город нет. Пострадавших предварительно нет. Причины устанавливаются», - сообщает Накрошаев в соцсетях.

