Крупный пожар возник на «Северстали»
Источник фото: Фото размещено череповчанами в соцсетях
Крупный пожар возник на территории «Северстали». По словам главы города Андрея Накрошаева, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. На предприятии заявили, что горят бочки с бензолом и маслом. В настоящее время с огнем борются почти 40 сотрудников МЧС.
«Ветер юго-восточный. По информации комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения на город нет. Пострадавших предварительно нет. Причины устанавливаются», - сообщает Накрошаев в соцсетях.