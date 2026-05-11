Пожилой мужчина пострадал во время пожара в Вологодском округе

Происшествие случилось сегодня ночью

В Вологодском округе 69-летний мужчина получил ожоги во время пожара. Происшествие случилось сегодня ночью в поселке Уткино.

Как сообщает районная газета «Маяк», сигнал о возгорании сотрудники МЧС получили около двух часов ночи. Горела квартира на третьем этаже трехэтажного панельного дома. Владелец квартиры во время пожара получил ожоги и был доставлен в больницу.

Ликвидировать возгорание пожарные смогли к четырем часам утра. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.