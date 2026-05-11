Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели подростка в ДТП

Александр Черняткин
Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Трагедия произошла 9 мая


Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования ДТП, в результате которого погиб 16 подросток. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево Вологодского округа.

«Предварительно установлено, что вечером 9 мая в Вологодском округе произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли 16-летние подростки. В результате ДТП один из несовершеннолетних погиб, второй получил травмы и был госпитализирован», - уточнили в региональном следкоме.

Александр Бастрыкин поручил руководителю вологодского управления следкома Геннадию Яшину доложить о ходе расследования ДТП и установленных обстоятельствах дела.

