Водитель премиального внедорожника пострадал в ДТП под Вологдой
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Происшествие случилось сегодня ночью
В Вологодском округе в ДТП травмы получил водитель немецкого BMW X5. Авария произошла сегодня около часа ночи на трассе Вологда – Тихвин Р21 Кола у поворота на деревню Ермаково.
Как сообщает областное УМВД, 34-летний водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в световую опору, после чего улетел в кювет.
«В результате ДТП водитель пострадал и был доставлен в медицинское учреждение. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.