Водитель премиального внедорожника пострадал в ДТП под Вологдой

В Вологодском округе в ДТП травмы получил водитель немецкого BMW X5. Авария произошла сегодня около часа ночи на трассе Вологда – Тихвин Р21 Кола у поворота на деревню Ермаково.

Как сообщает областное УМВД, 34-летний водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в световую опору, после чего улетел в кювет.