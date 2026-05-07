Два человека получили травмы в ДТП под Шексной

Источник фото: Пресс-служба УМВД Росси по Вологодской области

Оба пострадавших находились в малолитражке

В Шекснинском округе два человека получили травмы в результате ДТП. Авария произошла накануне на 73-м километре автодороги Вологда – Тихвин.

Как пояснили в региональном УМВД, 30-летняя женщина, управлявшая автомобилем Дэу Матиз, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль улетел в кювет.

Травмы в аварии получила сама автоледи, а также 28-летний пассажир малолитражки.

Как оказалось, женщина не имела прав на управление автомобилем.