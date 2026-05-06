Пожилая женщина зарезала своего сожителя под Сямжей

Возбуждено уголовное дело

В Сямженском округе 60-летняя женщина зарезала своего 66-летнего сожителя. Преступление совершено днем 5 мая в деревне Раменье.

«По версии следствия, днем 5 мая 2026 года между сожителями, распивавшими спиртное у себя дома, произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался», - сообщает региональное управление следственного комитета.

Подозреваемая в настоящее время задержана и допрошена. Следствие намерено заключить ее под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело.