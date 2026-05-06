Полиция Вологды вернула сокольчанке 450 тысяч рублей

Полиция Вологды вернула 450 тысяч рублей потерпевшей от мошенников жительнице Сокола. Сама женщина с заявлением о мошенничестве в полицию не обращалась.

Как пояснили в региональном УМВД, в областном центре сыщики во время передачи денег курьеру от 78-летнего местного жителя был задержан курьер. Пенсионер едва не передал жуликам 700 тысяч рублей.

«При расследовании уголовного дела выяснилось, что в посылке, помимо подушки и плюшевой собачки, лежали еще 450 тысяч рублей. Кому принадлежали эти деньги, мужчина не знал, как и о содержимом пакета в целом», - рассказали в региональном УМВД.

Сыщики стали изучать маршрут передвижения курьера и выяснили, что он мог забрать их в Соколе. Потерпевшая была установлена в результате поквартирных обходов.

Оказалось, что сокольчанка также передала курьеру деньги веще в декабре прошлого года, а в полицию не стала обращаться, поскольку сомневалась, что жулики будут установлены.

В настоящее время деньги женщине вернули, а сыщики устанавливают всех участников криминальной схемы.