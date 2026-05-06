В Бабаевском округе огонь уничтожил шесть домов

Источник фото: Скриншот видео МЧС Вологодской области пожар

В Бабаевском округа в результате пожара сгорели шесть домов. происшествие случилось накануне вечером в деревне Янишево.

По информации регионального управления МЧС, о пожаре сообщил житель соседней деревни, который проезжал мимо. В самих домах никто постоянно не проживал.

На тушение огня выезжали 18 огнеборцев. Общая площадь пожара составила 332 квадратных метра.