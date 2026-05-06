В Бабаевском округе огонь уничтожил шесть домов

Александр Черняткин
Источник фото: Скриншот видео МЧС Вологодской области

Постоянно в них никто не проживал


В Бабаевском округа в результате пожара сгорели шесть домов. происшествие случилось накануне вечером в деревне Янишево.

По информации регионального управления МЧС, о пожаре сообщил житель соседней деревни, который проезжал мимо. В самих домах никто постоянно не проживал.

На тушение огня выезжали 18 огнеборцев. Общая площадь пожара составила 332 квадратных метра.

«По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц», - уточнили в региональном МЧС.

