В Бабаевском округе огонь уничтожил шесть домов
Источник фото: Скриншот видео МЧС Вологодской области пожар
В Бабаевском округа в результате пожара сгорели шесть домов. происшествие случилось накануне вечером в деревне Янишево.
По информации регионального управления МЧС, о пожаре сообщил житель соседней деревни, который проезжал мимо. В самих домах никто постоянно не проживал.
На тушение огня выезжали 18 огнеборцев. Общая площадь пожара составила 332 квадратных метра.
«По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц», - уточнили в региональном МЧС.