Новости

Мотоциклист получил травмы в ДТП в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП мотоциклист

Источник фото: Городской отдел Госавтоинспекции

Авария произошла на перекрестке Петина и Гагарина


В Вологде 45-летний мотоциклист получил травмы в ДТП. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Петина и Ленинградской.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, автомобиль «Датсун-Он-До» под управлением 20-летнего молодого человека, проезжая перекресток с левым поворотом на Гагарина, не уступил дорогу мотоциклу VOGE, который следовал по Петина в направлении Ленинградской на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП травмирован мотоциклист, доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в отделе Госавтоинспекции.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Студенты Вологодчины взяли «бронзу» кейс-чемпионата «Свезы»
В Вологде появляются новые информационные конструкции
Монтаж спортивного оборудования в Шекснинском округе признали незаконным