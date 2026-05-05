Под Череповцом утонул мужчина

Александр Черняткин
На Рыбинском водохранилище утонул 52-летний мужчина. Происшествие случилось накануне вечером около деревни Вичелово Череповецкого округа.

«Очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что на берегу водохранилища в воде видят тело 52-летнего мужчины. По предварительным данным, он выпал из лодки и утонул», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Тело погибшего достали из воды и передали сотрудникам полиции.

В МЧС также уточнили, что в Устюженском округе продолжаются поиски 40-летнего местного жителя, который утонул 25 апреля на реке Мологе.

