Под Череповцом утонул мужчина

На Рыбинском водохранилище утонул 52-летний мужчина. Происшествие случилось накануне вечером около деревни Вичелово Череповецкого округа.

«Очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что на берегу водохранилища в воде видят тело 52-летнего мужчины. По предварительным данным, он выпал из лодки и утонул», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Тело погибшего достали из воды и передали сотрудникам полиции.

В МЧС также уточнили, что в Устюженском округе продолжаются поиски 40-летнего местного жителя, который утонул 25 апреля на реке Мологе.