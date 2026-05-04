Судно село на мель около Шексны

Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press

Полиция проводит проверку

Около Шексны на мель сел пассажирский катер «Фортуна». Происшествие случилось на 596 километре Волго-Балтийского водного пути.

«В ходе проверки транспортными полицейскими установлено, что катер для сокращения пути приблизился слишком близко к суше, в следствие чего сел на мель.

В результате посадки судна на мель пострадавших нет, повреждений судна нет. Фактов разлива нефтепродуктов не установлено. Пассажиры эвакуированы», - сообщает транспортная полиция.

В настоящий момент задержки движения по Волго-Балтийскому водному пути не имеется, - говорится в сообщении.