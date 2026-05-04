В Соколе без жилья остались 13 человек

Александр Черняткин
Источник фото: Страница Сергея Рябинина в соцсетях

Дом очень сильно выгорел


В Соколе 13 человек остались без жилья после пожара в восьмиквартирном жилом доме. Происшествие случилось утром 4 мая в Молодежном переулке.

Как сообщает глава округа Сергей Рябинин, пожарные смогли оперативно справиться с причиной возгорания.

«Спасено пять жителей дома, двое из которых дети. Эвакуировано шесть человек. Дом сильно пострадал, процент выгорания очень большой, фактически тринадцать человек остались без жилья», - сообщает глава округа в соцсетях.

По его словам, гражданам, которые пострадали в результате пожара, будет оказана социальная помощь.

