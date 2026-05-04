Стали известны подробности гибели трех человек под Вологдой

Авария произошла накануне поздно вечером

Сотрудники Госавтоинспекции Вологодского округа озвучили причину смертельной аварии под Вологдой. По словам начальника отдела Госавтоинспекции ОВД «Вологодский» Алексея Антонова, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

Как выяснилось, водитель «Форда» зацепил обочину, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном».

Как ранее сообщал NewsVo, а автомобильной аварии погибли водитель «Форда», а также 58- летний водитель и 60-летняя пассажирка «Фольксвагена».