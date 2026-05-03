Два малыша выпали из окон за минувшие сутки
Происшествия случились в Череповце и в Вытегре
В Вологодской области два малыша выпали из окон за минувшие сутки. В Череповце полуторагодовалый ребенок выпал из окна 4 этажа на улице Маяковского, 14.
В Вытегре малыш выпал из окна третьего этажа. Врачи зафиксировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Как сообщает губернатор региона Георгий Филимонов, за ребёнком направили борт санавиации.