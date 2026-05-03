Под Вологдой 8 человек спаслись из загоревшегося дома

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Происшествие случилось в поселке Непотягово


В Вологодском округе восемь человек спаслись из загоревшегося дома. Происшествие случилось накануне около половины шестого вечера в поселке Непотягово. По информации регионального управления МЧС, до прибытия пожарных дочь собственника дома с сожителем и компанией успели выбежать из помещения.

В результате возгорания повреждена отделка на первом и втором этажах дома.

По предварительным данным. огонь мог возникнуть из-за короткого замыкания или неисправности печи.

