Вологжанин задержан по подозрению в убийстве
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Подозреваемый уже признался в преступлении
В Вологде задержан 39-летнийц мужчина по подозрению в убийстве. Преступление совершено й мая на улице Петрозаводской.
«По версии следствия, 1 мая 2026 года между двумя мужчинами 38 и 39 лет, которые распивали алкоголь в квартире на улице Петрозаводской, произошла ссора, в ходе которой один из них ударил второго ножом в грудь», - сообщает региональное управление следственного комитета.
Потерпевший скончался от полученных ранений на месте. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.