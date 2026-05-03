Вологжанин задержан по подозрению в убийстве

Подозреваемый уже признался в преступлении

В Вологде задержан 39-летнийц мужчина по подозрению в убийстве. Преступление совершено й мая на улице Петрозаводской.

«По версии следствия, 1 мая 2026 года между двумя мужчинами 38 и 39 лет, которые распивали алкоголь в квартире на улице Петрозаводской, произошла ссора, в ходе которой один из них ударил второго ножом в грудь», - сообщает региональное управление следственного комитета.

Потерпевший скончался от полученных ранений на месте. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.