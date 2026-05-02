Полиция разбирается с ДТП с лошадью на Кремлевской площади

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды лошадь

Повозка сбила 17-летнего парня

Вологодская Госавтоинспекция разбирается с ДТП с лошадью с повозкой, которая сбила 17-летнего молодого человека на Кремлевской площади. Авария произошла 30 апреля.

Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга. Молодой человек доставлен в больницу.

Позже выяснилось, что повозкой управлял 20-летний мужчина.