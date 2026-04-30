Пожилая череповчанка получила травмы в рейсовом автобусе
В Череповце 89-летняя женщина получила травмы при падении в автобусе. Происшествие случилось накануне в двенадцатом часу дня в рейсовом автобусе №2.
Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, водитель автобуса применил экстренное торможение, в результате чего женщина упала.
«Женщина стояла в начале автобуса у валидатора (в момент торможения перехватывалась за поручни) за поручни не держалась», - уточнили инспекторы.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в Вологодскую областную больницу №2.