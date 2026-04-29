Двое устюжан попались на сжигании мусора

В Великоустюгском округе двое местных жителей будут привлечены к административной ответственности за сжигание мусора. Как уточнили в управлении МЧС, в обоих случаях огонь с мусора перекинулся на сухую траву.

Представители госпожнадзора выяснили, что оба раза причиной возгораний стало то, что граждане занимались сжиганием мусора.

Несмотря на то, что площадь сгоревшей травы была небольшой, оба местных жителя будут оштрафованы.

В МЧС напомнили, что сейчас штраф за сжигание мусора для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Юридические лица за такое же нарушение выложат от 400 до 800 тысяч рублей.