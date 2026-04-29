Андрей Накрошаев пригрозил череповецким вандалам

Источник фото: Страница Андрея Накрошаева в соцсетях

В городе выбили стекла в умных остановках

Глава Череповца Андрей Накрошаев пригрозил вандалам, которые выбили стекла в «умных» остановках. В городе неизвестные выбили стекла в остановочных комплексах на улицах Краснодонцев и Чкалова.

«Поддержание порядка в городе — наша общая задача. Напоминаю, что все факты вандализма фиксируются. Нарушителей будем устанавливать и взыскивать с них причинённый ущерб в полном объёме», - рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время выбитые стекла уже заменили. По словам Накрошаева, город закупил резервные 40 стекол для замены на случай их повреждения.

Глава города также напомнил, что все лица, причастные к вандализму, привлекаются к административной и материальной ответственности.