Источник фото: «Онлайн в Вологде» дачи

Под Вологдой затопило дачи в районе Екимцево. Только за последние сутки уровень воды в реках Вологда и Тошня поднялся почти на полтора метра. Как пояснили в администрации Вологодского округа, дома построены в пойме реки, поэтому всегда есть риск подтопления в период половодья.