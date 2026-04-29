Под Вологдой затопило дачи
За минувшие сутки уровень воды поднялся почти на полтора метра
Под Вологдой затопило дачи в районе Екимцево. Только за последние сутки уровень воды в реках Вологда и Тошня поднялся почти на полтора метра. Как пояснили в администрации Вологодского округа, дома построены в пойме реки, поэтому всегда есть риск подтопления в период половодья.
«Земельные участки в поймах рек входят в зоны с особыми условиями использования. Сведения об этом указываются в выписке о праве собственности. Место расположения подтопляемых земельных участков выбрано жителями с учётом этой информации. Плотины на реке Тошня нет. Для поддержания уровня воды в реке Тошне в летний период на реке Вологда установлена придонная стена. Она не регулируется, то есть не может открываться или закрываться как плотина. Подъём уровня воды вызван большим количеством осадков, выпавших на этой неделе. Ожидается, что до конца недели уровень воды снизится и ситуация улучшится», - прокомментировали в администрации округа.