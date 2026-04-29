Двое детей едва не спалили дом в Устюженском округе
Источник фото: МЧС по Вологодской области пожар
Двое мальчиков – 9 и 10 лет едва не спалили дом в Устюженском округе. Происшествие случилось накануне около половины седьмого вечера в поселке Солнечный. Как пояснили в управлении МЧС, сами дети после возгорания смогли выбежать на улицу. Мать одного из детей в это время со старшим сыном ходила в магазин.
«С огнём удалось справиться на площади 64 квадратных метра. Повреждена внутренняя отделка по всей площади. Как выяснили представители МЧС России, причиной возгорания стало то, что дети зажгли свечу и случайно уронили её на пол», - уточнили в управлении МЧС.