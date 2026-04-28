В Череповце будут судить тракториста за гибель напарника

Мужчину убило деревом

В Череповце будут судить 56-летнего тракториста, по вине которого, как считает следствие, погиб его напарник. Происшествие случилось в октябре прошлого года в лесничестве Череповецкого округа.

«Фигурант, работая в должности тракториста коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере лесозаготовок, находясь в лесничестве Череповецкого округа в выходной день, решил отогнать трактор с делянки к подсобному вагону. Не убедившись в безопасности своих действий, обвиняемый отвлекся, в результате чего трактор наехал на дерево, которое упало на напарника», - уточнили обстоятельства трагедии в региональном следкоме.

Потерпевший от полученных травм скончался.

В отношении тракториста было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.