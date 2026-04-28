Больше 42 тысяч вологжан остались без электричества

В региональном правительстве уточнили данные по отключениям электроэнергии

В региональном правительстве провели оперативный штаб, на котором уточнили данные по отключениям электроэнергии из-за обильных снегопадов. По данным правительства, без электроэнергии остаются более 42 000 потребителей в 1170 населенных пунктах. В частности, электроснабжение нарушено во всем Устюженском округе (12 200 человек). Также без света остаются 11 000 человек в Бабаевском округе и 5 800 человек в Белозерском округе.

В настоящее время на устранении последствий снегопада направлена 81 бригада энергетиков, 240 человек и более 100 единиц техники. Также работают представители лесхозов, которые убирают упавшие деревья.

Электроэнергию обещают подключить до 17:00.

«Погодные условия остаются сложными. Ситуацию держу на контроле, буду информировать», - пояснил губернатор региона Георгий Филимонов.

Тем временем синоптики сообщают, что в ночь на 28 апреля в ряде западных округов выпало до 155% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова на утро составляет в Чарозере 27 см, в Устюжне 25 см, Бабаеве 14 см, Белозерске 12 см, Вытегре 6 см.