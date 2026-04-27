«Беспилотная опасность» или «Угроза атаки БПЛА»? Разбираемся в сигналах БПЛА на Вологодчине

«Опасность» или «угроза»

В правительстве области разложили по полочкам разницу между «беспилотной опасностью» и «угрозой атаки БПЛА». Оказывается, это не одно и то же. Разбираемся, в каком случае школы работают штатно, почему может «глючить» мобильный интернет и чьи соцсети нужно держать в подписках

Оказывается, что при беспилотной опасности дроны зафиксированы около границ региона. В этом случае все службы экстренно переводят в режим готовности, возможны ограничения связи (хотя до сих пор не понятно, как это влияет на беспилотники). Школы и другие объекты работают штатно. До жителей доводится информация через ресурсы.

Угроза атаки БПЛА означает, что дроны уже на нашей территории. Тогда власти обычно включают сигналы оповещения (сирены, громкоговорители), отправляют СМС (не все операторы почему-то делают эту рассылку). Подробную информацию до населения доводит глава муниципалитета. Например, в Череповце это Андрей Накрошаев, а в Вологде - Сергей Жестянников. Но поскольку они часто ссылаются в этих случаях на губернатора Георгия Филимонова, то рекомендуем подписать и на его страничку. Мобильную связь и интернет ограничат (белый список должен работать, по крайней мере там, где связь глушат не предприятия, а только операторы. Домашний интернет и Wi-Fi - без ограничений). Также возможна угроза объектам инфраструктуры.