Отечественная «Лада» сбила лося под Никольском

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Травмы в аварии получил пассажир легковушки

В Никольском округе произошло жесткое столкновение с лосем. По информации Госавтоинспекции, вечером 24 апреля на 196-м километре автодороги Тотьма – Никольск автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 38-летний мужчина, сбил лося, который неожиданно выскочил на проезжую часть в зоне действия знака «Дикие животные».

В результате происшествия травмы получил пассажир «Лады», который находился на переднем пассажирском сидении.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в настоящее время у животных наблюдается активная весенняя миграция, что значительно увеличивает риск автомобильных аварий в темное время суток.