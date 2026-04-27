Отечественная «Лада» сбила лося под Никольском

Александр Черняткин
ДТП лось

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Травмы в аварии получил пассажир легковушки


В Никольском округе произошло жесткое столкновение с лосем. По информации Госавтоинспекции, вечером 24 апреля на 196-м километре автодороги Тотьма – Никольск автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 38-летний мужчина, сбил лося, который неожиданно выскочил на проезжую часть в зоне действия знака «Дикие животные».

В результате происшествия травмы получил пассажир «Лады», который находился на переднем пассажирском сидении.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в настоящее время у животных наблюдается активная весенняя миграция, что значительно увеличивает риск автомобильных аварий в темное время суток.

