Две девочки получили травмы в ДТП в Вологде

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП

Авария произошла на улице Разина

В Вологде в результате ДТП травмы получили две девочки. Авария произошла накануне в 15:30 на улице Разина. Как пояснили в пресс-службе УМВД, 66-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» при проезде перекрестка с Судоремонтной врезался в автомобиль «Белджи», которым управляла 39-летняя женщина.

«В результате ДТП получили травмы пассажиры «Белджи» - две девочки в возрасте 8 и 17 лет, были доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в региональном УМВД.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.