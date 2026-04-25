Водитель автобуса скончался прямо за рулем в Вологде

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В Вологде водитель автобуса умер прямо за рулем. Происшествие случилось накануне вечером на Пошехонском шоссе, около ТЦ «Мармелад».

По данным Госавтоинспекции, водителю автобуса ПАЗ стало плохо за рулем во время движения. Потерявшая управление техника проехала еще несколько метров, зацепив три легковых автомобиля.

На месте ДТП было установлено, что водитель, по всей видимости, скончался во время движения автобуса. В салоне пассажиров в этом время не было.

Обстоятельства аварии и причина смерти мужчины в настоящее время уточняются.