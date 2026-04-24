Пенсионер получил множественные травмы в ДТП в Вологде

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В Вологде в результате ДТП пострадал пожилой мужчина. Происшествие случилось сегодня в десятом часу утра около дома 56/3 на улице Саммера.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 41-летний водитель внедорожника «Лексус», двигаясь по Саммера в направлении улицы Дальней, сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Пострадавший с множественными травмами был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован», - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Личность пострадавшего устанавливается. Также сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства ДТП.