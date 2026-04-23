На Вологодчине фиксируются типовые случаи хищения денег у пенсионеров

В вологодской полиции заявляют об участившихся случаях хищения денег у пенсионеров по схеме «социального мошенничества». Только за последнюю неделю в разных муниципалитетах зафиксировано 5 аналогичных случаев.

«Злоумышленники приходили по месту проживания пожилых людей, под различными предлогами (оказание медицинской помощи, перепись населения, уточнение какой-либо информации) начинали общение с ними, проникали в квартиры и похищали денежные средства, хранившиеся у стариков дома», - сообщает пресс-служба УМВД.

В частности, один из таких случаев зарегистрирован в Великом Устюге, где у пенсионерки украдено 150 тысяч рублей, еще четыре случая отмечены в Череповце. В городе металлургов самая большая сумма была украдена на улице Олимпийской у 87-летнего пенсионера – 730 тысяч рублей.

Если в Великом Устюге полиция задержала по факту мошенничества двух женщин, в Череповце в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей подозреваемых.