Жителя Ивановской области наказали за гибель в ДТП ребенка

Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Наказан сам водитель, а также организация, которой принадлежит грузовик

В Череповце вынесен приговор 54-летнему жителю Ивановской области, который признан виновным в гибели в ДТП 7-летнего ребенка. Происшествие случилось в октябре прошлого года на автомобильной трассе А114 Вологда-Тихвин-автомобильная дорога Р21 «Кола».

«В суде установлено, что подсудимый, управляя седельным тягачом марки «DONGFENG GX», на 106-м километре автодороги в Череповецком районе, в нарушение правил дорожного движения въехал в стоявший на запрещающий сигнал светофора попутный микроавтобус марки «Volkswagen».

В результате аварии смертельные травмы получил 7-летний пассажир микроавтобуса, который сидел на заднем сидении в удерживающем устройстве. Также различные травмы получили родители погибшего ребенка.

Суд приговорил водителя к 2,5 годам принудительных работ. Также коммерческая организация, которой принадлежит грузовик, выплатит по 2,5 млн рублей каждому из родителей погибшего ребенка в качестве компенсации морального вреда.