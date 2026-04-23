Три пенсионера остались без дома в Великом Устюге

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области пожар

В Великом Устюге сгорел дом, в котором проживали трое пенсионеров. Происшествие случилось сегодня ночью на улице Энгельса. В региональном управлении МЧС пояснили, что проживающие в доме 62-летняя собственница, ее старший брат и 85-летняя мать успели эвакуироваться до прибытия нарядов пожарной охраны.

«Огонь повредил внутреннюю и наружную отделку дома, а также имущество», - уточнили в МЧС.

Наиболее вероятной причиной пожара специалисты называнию короткое замыкание в электропроводке.