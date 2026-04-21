Малолетнего вандала вычислили в парке Евковка

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Семиклассник разрисовал информационные стенды

По камерам, установленным в парке Евковка, удалось вычислить малолетнего вандала. Как рассказал глава Вологды Сергей Жестянников, нарушителем оказался семиклассник одной из городских школ, который разрисовал информационные стенды.

«В отношении родителей будет составлен административный протокол, самого несовершеннолетнего поставят на учёт. Кроме того, родителям необходимо будет возместить причинённый ущерб», - уточнил Жестянников.

Глава города напомнил, что, благодаря установленным в городе камерам видеонаблюдения, уйти от ответственности за вандализм практически нереально. Поэтому родителям нужно провести беседу со своими детьми, чтобы направить их энергию в мирное русло.