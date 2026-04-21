Шекснинский пенсионер скончался от полученных ожогов при сжигании мусора

Источник фото: Газета «Звезда»

В Шекснинском округе скончался 68-летний местный житель, который получил сильные ожоги при сжигании мусора. Трагедия произошла 16 апреля на приусадебном участке мужчины, когда он сжигал мусор в ржавой бочке.

Как сообщает районная газета «Звезда», искры из бочки попали на сухую траву, которая мгновенно вспыхнула. Обожженного мужчину заметил сосед, попытавшийся потушить загоревшуюся траву. Потерпевший лежал рядом с бочкой.

Врачи установили у мужчины ожоги почти 65% поверхности тела и поражение дыхательных путей. Несколько дней он провел в ожоговом центре Череповца, однако спасти его врачам не удалось.

Как утверждают местные жители, погибший много работал с техникой, из-за чего его спецодежда пропиталась техническими маслами. Не исключено, что именно из-за этого одежда на погибшем быстро загорелась.